Уфимка заявила в полицию о пропаже мэра Ульфата Мустафина, потому что он перестал отвечать ей в WhatsApp

20 Июль 2020 2020-07-20T12:57:09+03:00

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Уфимка написала заявление в полицию о пропаже мэра города Ульфата Мустафина, потому что он перестал отвечать ей в WhatsApp. Снимки обращения разлетелись по социальным сетям.

«Прошу вас оказать содействие в розыске Мустафина Ульфата Мансуровича 1959 [года] рождения, которого последний раз видели 30 июня на открытии фонтана «Журавли» и который перестал читать мои сообщения в WhatsApp. До этого он читал мои сообщения, и у сообщений было две галочки, а теперь одна галочка, что означает, что Ульфат Мустафин не читает мои сообщения, – следует из заявления уфимки. – Я очень беспокоюсь за его жизнь и здоровье».

Автором заявления является жительница проблемного дома на улице Шота Руставели, 5 Алла Яковлева. Женщина вместе со своими соседями протестует против строительства высотки у них во дворе. По мнению горожан, возведение нового здания угрожает целостности их дома

«В настоящий момент глава администрации города Уфы находится на рабочем месте. До этого он 2 недели находился в отпуске», – прояснили ситуацию в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU