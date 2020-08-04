2020-08-04T12:41:12+03:00
Общество

Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе

Против застройки выступают горожане
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: гугл картыфото: гугл карты
Изменить размер текста:

Независимая нижегородская компания по строительной экспертизе и техническому надзору «Эоэп» написала рецензию по застройке площади рядом с жилым домом №5 на улице Шота Руставели в Уфе. Напомним, жильцы этого дома выступают против возведения 35-этажной высотки – по их мнению, новое здание угрожает целостности их жилья.

К такому же выводу пришли и эксперты. Они отметили, что новый дом «строить нельзя», а «положительное заключение экспертизы должно быть аннулировано». Об этом 4 августа сообщил активист Иван Апаев. По его словам, компания, которая составила рецензию и выносила свое мнение, «имеет все необходимые сертификаты».

Вот опубликованная Апаевым выдержка из рецензии «Эоэп»:

«Строительство проектируемого многоквартирного жилого дома в соответствии с представленной проектной документацией может явиться причиной разрушения жилого дома, расположенного по адресу […] Ш.Руставели, д.5, в результате критической деформации грунтов в основании фундаментов и потери несущей способности строительных конструкций дома, что несет угрозу жизни и здоровью людей».

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что жильцы Руставели,5 приглашали православного батюшку, который освятил злополучный дом. Впоследствии уфимская епархия отстранила батюшку от службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Инфекционист из Башкирии назвал признаки коронавирусной инфекции
Банк УРАЛСИБ подвел итоги акции «Развивай свой бизнес вместе с Банком УРАЛСИБ»
Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе
Любовницей расчлененного в Санкт-Петербурге рэпера оказалась уроженка Башкирии
«Ростелеком» объявляет набор на программу по кибербезопасности в научно-технический университет «Сириус»
За сутки коронавирусом в Башкирии заразилось 35 человек
Житель Башкирии до смерти забил свою любовницу за интим с другим мужчиной
Какой будет погода в августе 2020 года в Башкирии
В Башкирии назначили нового замминистра
Парень из Уфы прошелся по веревке над пропастью в башкирских горах
Мать с 8-летним ребенком пострадали в тройном ДТП на трассе в Башкирии
Власти Башкирии выделят 1,5 млрд рублей на расселение аварийных домов
Во время уличной потасовки у магазина жителя Башкирии ранили из пистолета
Руководство уфимской клиники оштрафовали за вспышку коронавируса в больнице
У замминистра труда Башкирии из квартиры украли почти 1 млн рублей
В «Башавтотрансе» прокомментировали инцидент с девушкой, которую выгнали из автобуса пинками