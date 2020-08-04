Независимые эксперты забраковали строительство дома на Шота Руставели в Уфе

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:41:12+03:00

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Независимая нижегородская компания по строительной экспертизе и техническому надзору «Эоэп» написала рецензию по застройке площади рядом с жилым домом №5 на улице Шота Руставели в Уфе. Напомним, жильцы этого дома выступают против возведения 35-этажной высотки – по их мнению, новое здание угрожает целостности их жилья.

К такому же выводу пришли и эксперты. Они отметили, что новый дом «строить нельзя», а «положительное заключение экспертизы должно быть аннулировано». Об этом 4 августа сообщил активист Иван Апаев. По его словам, компания, которая составила рецензию и выносила свое мнение, «имеет все необходимые сертификаты».

Вот опубликованная Апаевым выдержка из рецензии «Эоэп»:

«Строительство проектируемого многоквартирного жилого дома в соответствии с представленной проектной документацией может явиться причиной разрушения жилого дома, расположенного по адресу […] Ш.Руставели, д.5, в результате критической деформации грунтов в основании фундаментов и потери несущей способности строительных конструкций дома, что несет угрозу жизни и здоровью людей».

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала, что жильцы Руставели,5 приглашали православного батюшку, который освятил злополучный дом. Впоследствии уфимская епархия отстранила батюшку от службы.

ИСТОЧНИК KP.RU