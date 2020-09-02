В МВД и СК подтвердили поимку убийц 100-летнего ветерана из Башкирии

Убийцы 100-летнего ветерана ВОВ пойманы

В МВД и СК Башкирии подтвердили информацию о поимке убийц ветерана Великой отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района. Сотрудниками угрозыска и Следственного комитета задержаны двое подозреваемых мужчин.

Правоохранители сообщили, что убийство произошло 9 июля текущего года. По предварительной информации, злоумышленники узнали, что у сельчанина была крупная сумма денег. Ночью они проникли к нему домой, напали на него, связали руки и оглушили, от чего тот скончался. Затем преступники обыскали жилище пенсионера и, похитив деньги, скрылись. В ходе оперативно-розыскных мероприятий пакет с деньгами убитого изъят. Убийцы прятали их в лесу, уточнили в СК.

Дувансий межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту убийства, сопряженного с разбоем. Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СКР.