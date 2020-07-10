Источник «КП-Уфа»: убитого в Башкирии столетнего ветерана связали и пытали

10 Июль 2020 2020-07-10T11:09:27+03:00

Иван Несмеянов жил один, его дочери переехали в Челябинск, но часто навещали отца

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Стали известны жуткие подробности убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной Войны в селе Леуза Кигинского района. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», Ивана Николаевича Несмеянова перед смертью пытали: связали руки, а потом оглушили тяжелым предметом по голове, от чего тот скончался. Позже преступник ограбил пенсионера и поспешил скрыться. Тело ветерана обнаружила его соседка, которая зашла проведать его.

Сейчас на месте преступления работают следователи и эксперты-криминалисты. Назначена судмедэкспертиза, которая определит причину и время смерти пенсионера, также правоохранители выясняют, что именно было похищено из дома ветерана, действовал ли преступник в одиночку или у него были сообщники.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU