СМИ: задержаны предполагаемые убийцы 100-летнего ветерана из Башкирии

На фото - Иван Несмеянов

Задержаны предполагаемые убийцы 100-летнего ветерана Ивана Несмеянова из села Леуза Кигинского района Башкирии. Об это сообщает ProUfu.ru со ссылкой на источник в районной администрации. По данным СМИ, правоохранители поймали двух подозреваемых – один из них уроженец соседнего региона, а второй – житель республики, бывший сотрудник силовых структур. У задержанных изъяли часть похищенного имущества.

В беседе с корреспондентом «КП-Уфа» представители районной администрации заявили, что не располагают информацией о поимке преступников. В то же время глава Кигинского района Зухра Гордиенко сообщила, что «только что говорила с начальником МВД – информация [о задержании] не точная», есть только зацепка. Пресс-службы Следственного комитета и МВД пока не комментируют ситуацию.

Напомним, об убийстве 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны стало известно 9 июля. Известно, что Ивана Несмеянова нашли мертвым соседи. Они забили тревогу, когда дедушка перестал выходить на связь. По предварительной версии, неизвестный расправились с ним во время ограбления. Пожилого мужчину перед убийством связали и пытали.