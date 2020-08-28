Башкирия отказалась от идеи выкупа акций БСК – Хабиров

Хабиров заявил, что Башкирии больше не заинтересована в выкупе доли

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил в интервью телеканалу РБК, что республика больше не собирается выкупать акции «Башкирской содовой компании». Как отметил руководитель региона, вопрос «уже не актуален» и будет решаться «в рамках уголовного дела».

– Мы начали считать ущерб и два дня назад отправили заявление в прокуратуру. Я несколько дней назад предложил собственникам выкупить пакет, с тех пор они на меня не выходили. Вопрос выкупа доли уже не актуален. Все, похоже, будет происходить в рамках уголовных дел, — сказал Хабиров. Он также заявил о том, что представители БСК после конфликта у подножья Куштау и запрета разрабатывать шихан «начали угрожать, что сократят 2 тыс. человек и остановят производство».

Теперь БСК может вернуться под контроль республики с помощью признания незаконными сделок о приватизации компании, в ходе которых была существенно размыта доля государства. Хабиров при этом исключает, что предприятие будет продано другому собственнику.