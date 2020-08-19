«Нам надо забирать предприятие»: Радий Хабиров – о БСК

Хабиров предложил передать БСК государству Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров допустил, что «Башкирская содовая компания» может быть национализирована. Республика, которой принадлежит чуть больше 38% акций БСК, готова увеличить свою долю до контрольного пакета. Об этом руководитель региона заявил в интервью главному редактору радио «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову.

«Предприятие надо спасать. [...]Как республика, мы должны взять ответственность на себя. Я должен взять ответственность на себя. Мы готовим предложение. Нам надо забирать предприятие. То есть нам нужно брать контрольный пакет, выкупить у них определенную долю, они останутся, это их решение. А уже в ходе управления предприятием мы как местные люди, как люди понимающие, что здесь происходит, будем решать судьбу предприятия и управлять», – сказал Хабиров.

Он также заявил, что если контроль над БСК перейдет государству, то фирму планируется развивать с другими источниками сырья.

Напомним, на минувших выходных, 15-16 августа, у горы Куштау произошли стычки между защитниками шихана и представителями БСК, выступающими за его промышленную разработку. Конфликт был приостановлен после приезда Хабирова, который пообещал, что до тех пор, пока стороны не придут к компромиссу, разработки Куштау не будет.