В БСК заявили о намерении сократить рабочие места и урезать поддержку благотворительных программ

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Из-за решения властей Башкирии остановить разработку шихана Куштау и сделать его особо охраняемой территорией «Башкирская содовая компания» заявила о намерении сократить рабочие места и прекратить поддержку благотворительных программ республики. Об этом «РБК-Уфа» сообщил источник в руководстве предприятия.

«Мы стоим на позиции, что у нас сырья осталось на два года. Поэтому сокращаем инвестпрограмму. Вынуждены сокращать объемы производства, что в конечном итоге в среднесрочной перспективе приведет к сокращению численности персонала», – цитирует издание собеседника.

Кроме того, в БСК намекнули на возможное прекращение финансирования Фонда социальных целевых программ. В 2020 году компания должна была передать на благотворительность 700 млн рублей, однако на данный момент выплатила только 100 млн.

«Так как это [финансирование целевых программ] было частью сделки по Куштау, то совет директоров БСК пока не утвердил решение по допвыплатам, и скорее всего этих выплат не будет», – заключили в компании.