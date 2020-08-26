Как жители Башкирии отстояли шихан Куштау: за народ вступился президент страны

У подножия горы Куштау развернулось противостояние экоактивистов и промышленников

На берегу реки Белая в Башкирии есть три уникальных горы-шихана, которые местные жители называют священными. Они представляют собой древние коралловые рифы, когда-то покоящиеся на дне моря. Уже давно нет морей близ Урала, но Торатау, Юрактау и Куштау все стоят, как напоминание о богатой истории нашей планеты. Был и четвертый шихан, Шахтау. Но его разработали на известняк и от «Царь-горы», как переводится его название на русский язык, в настоящий момент практически ничего не осталось. Именно из-за наглядного примера Шахтау жители всей Башкирии бросились отстаивать Куштау, которого ждала такая же судьба.

История противостояния между местными жителями, которые считают шиханы священными, и производителями соды, началась достаточно давно. Но лишь в последние месяцы она обострилась и вылилась в открытое противостояние.

ХОТЕЛИ ДРУГУЮ ГОРУ

75 лет назад в Стерлитамаке по решению из Москвы началось строительство крупного содового производства. Всего за пару десятилетий предприятие стало одним из ведущих в химической отрасли, а к началу 21 «Сода» и вовсе завоевала весь рынок кальцинированной соды в России.

Все эти годы сырье для продукции брали на шихане Шахтау, который сегодня полностью срыт. Вскоре руководство компании во всеуслышание заявило: сырье заканчивается. А в 2018 году БСК и вовсе объявили, что планируют разработать следующий шихан – Торатау. Статус памятника природы регионального значения их тогда не смущал – при необходимости его можно и снять.

Поначалу промышленники хотели разработать другой шихан - Торатау

Аргумент у БСК тоже был неоспоримый. Без сырья может закрыться не только сам содовый завод, но и многие зависимые от него производства. В одном только Стерлитамаке могли потерять работу порядка 9 тысяч человек.

Уже тогда среди общественных деятелей и ученых звучали призывы отказаться от производства соды по той технологии, что использовалась на стерлитамакском заводе. Якобы оно устарело и нужно искать альтернативу. Однако акционеры компании отвергали эти предложения и требовали отдать им в разработку шихан Торатау.

Тогдашний глава Башкирии Рустэм Хамитов неоднократно заявлял, что не позволит добывать известняк на этом шихане. Поддерживали его и защитники природы. Их аргументы были не менее убедительны: все три шихана – уникальны и других таких в мире нет. Там обитают краснокнижные растения и животные, да и сами по себе они являются памятниками планетарного масштаба.

СУДЬБА КУШТАУ

Как бы то ни было, шихан Торатау в разработку не отдали. А осенью 2018 года в Башкирии сменилась власть, и новый глава на время отложил решение этого вопроса на некоторое время. А в декабре выступил с заявлением, которое не устроило никого – ни защитников шиханов, ни промышленников.

- Что касается горы Куштау, то охранного статуса у нее нет, разрешительные документы на начало разработки выданы еще в 2017 году и работы уже ведутся. Если запасы здесь подтвердятся – это приемлемый вариант решения проблемы, - писал у себя в социальных сетях Радий Хабиров в декабре 2018 года.

Тогда глава республики мотивировал свое решение тем, что закрыть завод в Стерлитамаке — значит оставить без работы тысячи людей. Как он и предполагал, решение отдать в разработку Куштау не устроило никого.

Спустя некоторое время БСК получили документы на геологоразведочные работы и вырубку леса на шихане Куштау, а летом 2020 года привезли туда технику. В начале августа еще никто и подумать не мог, что на защиту древней и уникальной горы встанут сотни людей.

Вид на шихан Куштау с противоположного берега реки Белая. Фото: телеканал UTV

Открытое противостояние началось с того, что экоактивисты и защитники природы разбили у подножия горы лагерь и встали на пути у тяжелой техники. Свою акцию протеста они назвали «флешмоб в защиту Куштау». Вскоре дошло до того, что руководство БСК направило туда сотрудников ЧОП, которые попробовали расчистить путь бульдозерам. В какой-то момент они смогли вытеснить людей с подножия и стали устанавливать забор.

Но жители Башкирии не захотели просто так отдавать шихан Куштау. Экоактивисты перегруппировались, к ним присоединились свежие силы и общими усилиями защитникам природы удалось вновь занять утерянные было позиции.

Когда стало понято, что противостояние достигло точки кипения и договариваться бесполезно, на Куштау приехал глава Башкирии Радий Хабиров. Он обратился к участникам противостояния с призывом сесть за стол переговоров.

- Я предлагаю сегодня: хватит воевать! Никому ничего от этого хорошего не будет. Навоевались, все молодцы. Я вам предлагаю – сегодня все с горы уходят. Уходят БСК, уходите вы. Я даю слово вам всем здесь, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение, - заявил Хабиров. - Надо приходить и разговаривать. И у вас есть много вопросов ко мне, и у меня к вам. Я готов к разговору.

Жители Башкирии вышли на флешмоб в защиту Куштау. Фото: Никита Полянин

КУШТАУ, ЖИВИ!

После визита главы Башкирии с горы действительно ушли как работники БСК, так и экоактивисты. Последние по предложению Радия Хабирова избрали делегацию для переговоров о дальнейшей судьбе Куштау. Встреча состоялась 21 августа 2020 года в башкирском Белом доме в Уфе.

В самом начале Радий Хабиров заявил, что «историю с Куштау надо прекращать». Он предложил активистам обсудить проблему вместе с представителями БСК и вместе принять решение, которое всех бы устроило.

Однако активисты движения «Куштау, живи!» вовсе не собирались разговаривать с промышленниками. Они встали напротив Хабирова и зачитали свой «Манифест». Среди прочего, они потребовали создать особо охраняемую природную территорию на землях Куштау и категорией «национальный парк» на землях всех шиханов и отозвать разрешительную документацию на добычу известняка из горы Куштау и на рубку леса.

Зачитав требования к властям Башкирии, защитники попрощались и ушли. С начала встречи прошло всего 10 минут.

А еще через некоторое время Радий Хабиров заявил, что вопрос с присвоением Куштау статуса особо охраняемой территории решен – его поддержали федеральные власти. Так народ Башкирии спас священный шихан Куштау.

Активисты развернули у подножия гигантский флаг Башкирии

«ГДЕ ДЕНЬГИ?»

Когда стало ясно, что Куштау никто в разработку не отдаст, у властей возникли вопросы о том, как вышло, что республика владеет всего 38% акций БСК, а контроль осуществляют частные лица. Ведь когда-то региональная казна владела 62%, что позволяло правительству влиять на политику компании. После завершения истории с шиханом Радий Хабиров заявил, что башкирские чиновники планируют проверить историю с приватизацией «Соды». А в перспективе и вовсе вернуть контроль над предприятием.

Дальнейшее развитие событий и вовсе превзошло все ожидания тех, кто следил за конфликтом. На оперативном совещании в правительстве России на конфликт вокруг «Башкирской содовой компании» обратил внимание президент Владимир Путин.

- На что обращаю внимание: компания, о которой я только что сказал, контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются, в регионе не остаются. При общем объеме выручки в прошлом 2019 году 45 млрд рублей, на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд рублей. Где деньги? Известно, где – в офшорах, - резюмировал Владимир Путин.

Президент возмутился историей с «размытием» государственного пакета акций в компании и поручил прокуратуре разобраться в этой истории.

- Прошу также прокуратуру провести проверку законности сделки, в результате которой был утрачен контроль за этими активами со стороны государства, - подытожил Путин.

Теперь можно сказать точно - народ Башкирии своими недюжинными усилиями сумел донести правильную мысль о сохранении уникальных шиханов до самых верхов власти. За судьбу памятников природы можно больше не переживать.

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