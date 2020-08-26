Прокуратура обжаловала приговор Верховного суда по делу об изнасиловании экс-дознавательницы из Уфы

После того как двоих обвиняемых оправдали, экс-дознавательница выступила на ТВ Фото: Рустем АХУНОВ

Башкирская прокуратура подала кассационную жалобу на приговор Верховного суда республики по делу об изнасиловании бывшей дознавательницы в отделе уфимской полиции. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Кировском районном суде.

Напомним, история тянется с конца 2018 года, когда молодая сотрудница отдела дознания Гульназ Ф. заявила о групповом изнасиловании. По ее словам, над ней надругались трое высокопоставленных коллег – офицеры Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. После предъявленного обвинения их арестовали.

Кировский районный суд в конце 2019 года признал виновными всех фигурантов уголовного дела. 3 июня 2020 года Верховный суд рассмотрел апелляцию и оправдал Матвеева и Галиева. Яромчуку уменьшили срок заключения с шести до четырех лет. После решения ВС экс-дознавательница выступила на телевидении и заявила, что «намерена идти до конца».