«Я намерена идти до конца»: экс-дознавательница из Уфы, обвинившая начальников в групповом изнасиловании, прервала молчание

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:29:40+03:00

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Бывшая дознавательница уфимской полиции Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех начальников в групповом изнасиловании, впервые дала публичное интервью. Девушка пришла на передачу «Центральное телевидение» на НТВ. В студии она вспомнила события злополучной ночи и сообщила, что собирается делать дальше.

На вопрос о том, почему, по мнению Гульназ, Верховный суд оправдал двоих фигурантов уголовного дела – Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева, – она заявила, что у нее «нет никаких версий».

«Я знаю, что все эти люди очень влиятельные. И прошлое у них очень богатое. Агентурная работа. Связи. На самом деле, я была немножко ошарашена [решением суда]. Я буду добиваться пересмотра дела». Девушка стоит на своем – «зверское преступление совершили трое. Я буду всегда говорить об этом. Я борюсь за это, за себя, за свое имя, за родителей – за все, что мне удалось пережить».

По словам Гульназ, в ту злополучную ночь она оказалась в кабинете своих начальников не по своей воле. «Меня привезли на служебной машине. Мне сказали по приказу – «явись». Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству и соблюдать субординацию». Девушка признается, что не боялась встречи с высокопоставленными полицейскими и была уверена, что «все будет хорошо». Она доверяла своим начальникам, поскольку те знали ее отца Ирека Сагитова – на тот момент начальника ОМОНа, а ныне заместителя премьер-министра башкирского правительства.

«Возможности сразу уйти не было. Я следила за тем, что будет дальше. Что именно произойдет, я не могла представить. Все время задавались какие-то вопросы. В тот момент, когда я хотела уйти, мне не дали возможности этого сделать».

В конце интервью Гульназ заявила, что «намерена идти до конца. Я счастлива, что у меня есть родные, две самые сильные женщины, которые меня поддерживают все это время: адвокат Ирина Валиева и моя мама».

Напомним, скандал в башкирской полиции начался с того, что в конце октября 2018 года молодая сотрудница отдела дознания Гульназ Фатхисламова заявила, что над ней надругались офицеры МВД Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук. Всех троих вскоре арестовали и уволили со службы. Кировский районный суд в конце прошлого года признал виновными всех фигурантов. Однако 3 июня Верховный суд Башкирии, рассмотрев апелляцию, оправдал Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева. Яромчук получил четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU