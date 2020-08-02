Жители Башкирии требуют пожизненного заключения для мужчины, убившего жену на глазах детей

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:31:43+03:00

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Петиция с требованием осудить на пожизненное заключение 31-летнего Александра А.. который зарезал жену на глазах их дочерей, появилась в сети. На момент публикации материала ее подписали свыше 880 человек.

Родные убитой женщины боятся, что защита Александра представит его невменяемым и тот избежит тюремного заключения. Как стало известно "КП-Уфа", сейчас семья погибшей ищет хорошего адвоката, чтобы этого не допустить.

Сам Александр в данный момент находится под стражей. Он арестован до конца сентября. Мужчина уверяет, что на жестокое убийство его толкнула ревность. Супруга якобы не позволила ему просмотреть ее телефон - он оказался запаролен. При этом, по его словам, она призналась в измене с его лучшим другом. Взбесившись, глава семьи схватил нож с стал бить им женщину на глазах у дочерей - все они находились в тот момент в машине. Вся в крови она вырвалась и выбежала на дорогу, где Александр догнал ее и перерезал горло.

Родные убитой уверены, что та не могла изменять Александру. По их словам, женщина пыталась всеми силами сохранить брак и даже прощала мужу рукоприкладство, надеясь, что тот изменится.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU