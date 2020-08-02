2020-08-02T12:31:43+03:00
Происшествия

Жители Башкирии требуют пожизненного заключения для мужчины, убившего жену на глазах детей

Соответствующая петиция появилась в сети
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Родные убитой женщины боятся, что изувер избежит наказанияРодные убитой женщины боятся, что изувер избежит наказания
Изменить размер текста:

Петиция с требованием осудить на пожизненное заключение 31-летнего Александра А.. который зарезал жену на глазах их дочерей, появилась в сети. На момент публикации материала ее подписали свыше 880 человек.

Родные убитой женщины боятся, что защита Александра представит его невменяемым и тот избежит тюремного заключения. Как стало известно "КП-Уфа", сейчас семья погибшей ищет хорошего адвоката, чтобы этого не допустить.

Сам Александр в данный момент находится под стражей. Он арестован до конца сентября. Мужчина уверяет, что на жестокое убийство его толкнула ревность. Супруга якобы не позволила ему просмотреть ее телефон - он оказался запаролен. При этом, по его словам, она призналась в измене с его лучшим другом. Взбесившись, глава семьи схватил нож с стал бить им женщину на глазах у дочерей - все они находились в тот момент в машине. Вся в крови она вырвалась и выбежала на дорогу, где Александр догнал ее и перерезал горло.

Родные убитой уверены, что та не могла изменять Александру. По их словам, женщина пыталась всеми силами сохранить брак и даже прощала мужу рукоприкладство, надеясь, что тот изменится.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Башкирии требуют пожизненного заключения для мужчины, убившего жену на глазах детей
Поиски подростка из Башкирии с необычным именем прекращены
В Башкирии коронавирус за сутки выявили у 35 человек
«Покойся с миром, братишка»: в Башкирии скончался 27-летний парень, боровшийся с раком
В Уфе появились новые дорожные знаки
Ревнивец из Башкирии объяснил, почему жестоко расправился со своей женой на глазах у детей
Грозы и штормовой ветер обрушатся на Башкирию - МЧС
В Уфе на территории школы обнаружили труп мужчины
В Уфе около садов обнаружили тело неизвестной женщины
Вратаря «Уфы» Александра Беленова назвали лучшим голкипером прошедшего сезона
В Башкирии на трассе насмерть сбили пешехода: водитель скрылся с места аварии
Парочку в Башкирии застукали за интимом на остановке
Популярный у жителей Башкирии горнолыжный курорт продают на Авито
Жители Башкирии выстроились в огромную очередь на открытии нового ТЦ
В Башкирии неизвестные расстреляли мужчину во дворе собственного дома и скрылись
В Башкирии простились с жестоко убитой на глазах двоих детей матерью
Башкирия стала лидером по убийствам с последующим расчленением
В Башкирии разыскивают пропавшего подростка с необычным именем
История с избиением ребенка родителями в Башкирии заинтересовала следователей СКР
В Уфе из окна выпала двухлетняя девочка
В Башкирии за сутки коронавирус обнаружили еще у 35 человек
Стало известно, в каком районе Уфы больше всего безработных
Власти Башкирии хотят ограничить посещение шихана Торатау
За год из Башкирии навсегда уехали почти 50 тысяч человек
Спасатели назвали самые опасные пляжи Уфы
В Уфе до середины октября перекроют улицу Мустая Карима
Известно, какая погода ждет жителей Башкирии в начале августа