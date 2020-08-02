2020-08-02T08:22:46+03:00
Происшествия

Ревнивец из Башкирии объяснил, почему жестоко расправился со своей женой на глазах у детей

Мужчина взбесился из-за того, что супруга «подозрительно себя вела»
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: СУ СК по Челябинской областиФото: СУ СК по Челябинской области
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31-летний житель Башкирии, зарезавший свою супругу на глазах у детей, объяснил причины своего поступка. На судебном заседании он объяснил, что жена вела себя в тот день подозрительно, к примеру, запаролила свой смартфон.

«До этого у нее никогда не стоял пароль. Не знаю, почему он здесь так оказался», - пробормотал мужчина, отвечая на вопрос о странном поведении 30-летней супруги.

По его словам, жена призналась ему, что изменяла с его лучшим другом. Это привело его в бешенство и мужчина схватился за нож. Он стал наносить ей удары прямо в машине, не обращая внимания на крики детей, сидевших сзади.

Истекая кровью, девушка выбежала на дорогу, но супруг догнал ее и канцелярским ножом перерезал горло. Скрываться от правосудия мужчина не стал, полиции он дожидался возле тела убитой.

По информации СУ СК по Челябинской области, мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Он помещен под стражу на два месяца. С убитой матерью двоих детей простились накануне в ее родном селе Соколки Белокатайского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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