В Башкирии за сутки выявили значительное число пациентов с пневмонией

27 Июль 2020 2020-07-27T20:01:46+03:00

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В Башкирии число выявленных за сутки заболевших внебольничной пневмонией по-прежнему остается внушительным. Минздрав Башкирии сообщил о том, у скольких пациентов было диагностировано заболевание за прошедшие сутки.

По состоянию на 27 июля, по информации ведомства, в республике число заболевших увеличилось на 63 человека. Выписано из медучреждений меньшее количество людей – 45 пациентов.

«Комсомолка» передавала ранее, что информация о росте числа людей с внебольничной пневмонией периодически всплывает в региональной повестке. В частности, заместитель руководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина заявляла, что в июле наблюдался рост заболеваемости внебольничной пневмонией. В то же время представитель ведомства отметила, что это связано с увеличением процедур КТ. Она информировала, что среди заболевших коронавирусом число пневмоний составляет 23%.

Ранее глава минздрава Башкирии Максим Забелин также сообщал, что число заразившихся коронавирусом по состоянию на утро 27 июля 2020 года составило 6607 (+36 за сутки).

ИСТОЧНИК KP.RU