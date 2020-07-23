В Роспотребнадзоре Башкирии объяснили рост количества больных пневмонией

23 Июль 2020 2020-07-23T13:45:15+03:00

Показатель за первые шесть месяцев прошлого года увеличился на 5%

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Замруководителя Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина объяснила, чем вызван рост количества больных пневмонией.

Во время брифинга в прямо эфире ГТРК «Башкортостан» медикам и представителям Роспотребнадзора республики задали вопрос о росте количества больных пневмонией. Население региона в период пандемии коронавируса волнует очень сильно.

- За январь-июнь произошел рост пневмонии. Он некритический за эти полгода, показатель прошлого года он превышает на 5%. В июле мы наблюдаем рост внебольничных пневмоний, - объяснила Пермина.

Также замруководителя ведомства также отметила, за отчетный период в республике выросло количество проведенных процедур КТ. В минздраве, в свою очередь, заявили, что число исследований КТ увеличилось в 10 раз. Логично предположить, что это могло вызвать общий рост числа выявленных заболеваний.

- Среди заболевших коронавирусной инфекцией, количество пневмоний составляет 23%. Все случаи внебольничной пневмонии обследуются в лабораторных условиях. В 59% выявляется бактериальная пневмония. В 14% - смешанные инфекции. Также выявляем остальные типы возбудителей.

ИСТОЧНИК KP.RU