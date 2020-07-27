За сутки коронавирусом в Башкирии заразились 36 человек

27 Июль 2020 2020-07-27T08:22:50+03:00

За весь период было проведено 541 000 исследований

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Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии на утро 27 июля 2020 года составило 6607 (+36 за сутки). Данные представил глава минздрава во время оперативного совещания в правительстве.

На амбулаторном лечении находятся 1536 человек с легкой степени тяжести, на стационарном лечении – 204. Тяжело болезнь протекает у 35 человек.

С начала эпидемии с выздоровлением выписано 4845 пациентов.

- За сутки выполнено 5326 анализов на новую коронавирусную инфекцию. За весь период было проведено 541 000 исследований. Необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты на два месяца, - сказал Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU