2020-07-27T08:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки коронавирусом в Башкирии заразились 36 человек

Количество больных составило 6607
Эльвина АПАРИНА
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За весь период было проведено 541 000 исследованийЗа весь период было проведено 541 000 исследований
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Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии на утро 27 июля 2020 года составило 6607 (+36 за сутки). Данные представил глава минздрава во время оперативного совещания в правительстве.

На амбулаторном лечении находятся 1536 человек с легкой степени тяжести, на стационарном лечении – 204. Тяжело болезнь протекает у 35 человек.

С начала эпидемии с выздоровлением выписано 4845 пациентов.

- За сутки выполнено 5326 анализов на новую коронавирусную инфекцию. За весь период было проведено 541 000 исследований. Необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты на два месяца, - сказал Забелин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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