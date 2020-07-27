За сутки коронавирусом в Башкирии заразились 36 человек
Количество заразившихся коронавирусом в Башкирии на утро 27 июля 2020 года составило 6607 (+36 за сутки). Данные представил глава минздрава во время оперативного совещания в правительстве.
На амбулаторном лечении находятся 1536 человек с легкой степени тяжести, на стационарном лечении – 204. Тяжело болезнь протекает у 35 человек.
С начала эпидемии с выздоровлением выписано 4845 пациентов.
- За сутки выполнено 5326 анализов на новую коронавирусную инфекцию. За весь период было проведено 541 000 исследований. Необходимый запас лекарств и средств индивидуальной защиты на два месяца, - сказал Забелин.
ИСТОЧНИК KP.RU