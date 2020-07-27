В Башкирии задержали стрелка возле бара в центре Уфы

27 Июль 2020 2020-07-27T19:17:36+03:00

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Подозреваемый в перестрелке в центре Уфы в настоящий момент задержан сотрудниками полиции. Об этом сообщили в МВД по Башкирии.

По информации пресс-службы ведомства, представители правоохранительных органов задержали двух участников инцидента. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается и все обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в МВД.

«Комсомольская правда в Уфе» ранее сообщала детали произошедшего. Перестрелка произошла 26 июля возле бара на улице Чернышевского. Конфликт был между посетителями заведения на фоне личных неприязненных отношений.

Позже стало известно, что один из участников перестрелки в настоящий момент находится в реанимации с ранением ног и груди. Всего на месте происшествия было произведено около десяти выстрелов.

ИСТОЧНИК KP.RU