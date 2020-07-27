2020-07-27T08:18:50+03:00
Происшествия

Возле бара в центре Уфы произошла перестрелка

Потасовка попала на видео
Владислав КАЗАНЦЕВ
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скриншот видеоскриншот видео
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Вечером 26 июля возле бара на улице Чернышевского в Уфе произошла перестрелка. Инцидент попал в объективы камер наблюдения и очевидцев. Записи на своей странице в фейсбуке опубликовал предприниматель Азамат Галин.

На видео свидетельницы, заснявшей произошедшее из машины, можно заметить потасовку с участием десятка человек. В какой-то момент слышны хлопки выстрелов. За кадром девушка говорит, что ей страшно. На другую запись – с камеры видеонаблюдения – попал молодой человек с похожим на пистолет предметом в руках. Он стреляет в сторону, а затем скрывается из виду.

В комментариях к посту Галина опубликована ориентировка МВД на розыск 30-летнего мужчины «по факту огнестрельного ранения». О том, из-за чего произошел конфликт и чем закончился, пока неизвестно.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. По предварительным данным, конфликт произошел на почве личных неприязненных отношений между несколькими мужчинами», – прокомментировали в МВД Башкирии.

Перестрелка в центре Уфы // 27.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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