Известны подробности перестрелки возле бара в центре Уфы

27 Июль 2020 2020-07-27T17:59:55+03:00

Один из участников конфликта в реанимации

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Журналистам удалось узнать о состоянии пострадавшего в конфликте в центре Уфы. Мужчина оказался в реанимации с огнестрельными ранениями груди и ног.

Потасовка с участием десятка человек, напомним, началась вечером, 26 июля, возле бара на улице Чернышевского. По информации «Вестей», во время разборок было произведено около десяти выстрелов. Конфликт начался между посетителями ночного развлекательного заведения.

В МВД по Башкирии передавали, что перестрелка началась на почве личных неприязненных отношений между ее участниками, все детали произошедшего пока что устанавливаются. В настоящий момент полиция разыскивает стрелявшего 30-летнего уфимца Георгия С., который скрылся с места происшествия на иномарке.

ИСТОЧНИК KP.RU