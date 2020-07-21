2020-07-21T12:46:35+03:00
Общество

Уволилась главврач башкирской больницы, медсестер которой запирали в морге

Женщина покинула пост по собственному желанию
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Архангельская ЦРБфото: Архангельская ЦРБ
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Главный врач Архангельской ЦРБ Людмила Хатмуллина уволилась после скандала с медсестрами, которых запирали в морге из-за контакта с носителями коронавируса. Имя экс-руководителя было удалено с сайта больницы.

Напомним, две медсестры были изолированы в морге в мае 2020 года. По словам супруга одной из них – Анисы Рахматуллиной, – женщин завели в помещение «под конвоем охранников» «в приказном порядке от главного врача». Когда их выпустили, у Анисы начались проблемы со здоровьем: болели голова и сердце. Попытка решить проблему с госпитализацией медсестры привели к новому конфликту в больнице.

Коллеги из «Медиакорсети» пишут, что Хатмуллина ушла по собственную желанию и перед отъездом не стала встречаться с коллективом.

На сайте ЦРБ появилось имя нового руководителя больницы. На правах исполняющего обязанности главным врачом стал хирург Юрий Богдасаров. Ранее он был замом Хатмуллиной по медицинской части. Известно, что специалист является кандидатом медицинских наук, имеет высшую категорию по хирургии. Богдасаров также работал в Уфе: замглавврача в ГКБ №3 и и.о. главного врача в ГКБ Демского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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