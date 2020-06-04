В Башкирии медсестра, которую запирали в морге после контакта с ковидным пациентом, оказалась на больничной койке

Вся Башкирия обсуждает чудовищную историю, произошедшую в середине мая в Архангельском районе республики. Там двух медсестер центральной районной больнице на целую ночь заперли в морге – потому что они контактировали с пациентом, зараженным коронавирусом, и нуждались в срочной изоляции. Сейчас в этом запутанном деле разбирается прокуратура, а одна из медсестер жалуется, что после той ночи у нее появились серьезные проблемы со здоровьем.

«ОКНА ЗАКОЛОЧЕНЫ, ПОВСЮДУ ЗАПАХ ФОРМАЛИНА»

Все началось с того, что 14 мая у 65-летней пациентки больницы выявили коронавирус. Женщину срочно перевезли в Уфу, а в провизорском отделении, которое временно переоборудовали под бокс для подозрительных пациентов, начали проводить дезинфекцию. Двух медсестер, которые там работали, решили отправить на карантин – но не домой, и даже не в какое-то из отделений больницы, а … в морг.

Позже в беседе с журналистами женщины будут с ужасом вспоминать, что окна были наглухо заколочены, не было горячей воды, в помещении стоял спертый воздух и запах трупов и формалина, а за дверью стояла охрана. Всю ночь женщины молились, ведь даже связаться с родственниками им не разрешили, а главный врач больницы наотрез отказался объяснять, что происходит, и когда медсестер выпустят из морга. Лишь только на следующий день пришел начмед и разрешил одной из медсестер уйти домой, поскольку та живет одна в частном доме, а 51-летнюю Анису Рахматуллину после бессонной ночи заставили отработать смену в провизорном госпитале, залитом хлоркой.

«ПОСТОЯННО БОЛИТ ГОЛОВА И КОЛЕТ В СЕРДЦЕ»

Ночь в морге не прошла бесследно для медсестры: вскоре у нее начались проблемы с сердцем, а самочувствие сильно ухудшилось. Муж Анисы Рахматуллиной рассказал, что у нее постоянно болела голова, кололо в сердце. Мужчина вызвал «скорую» - и ЭКГ показало патологические изменения, медсестре требовалась срочная госпитализация.

- Мою супругу увезли в приемный покой Архангельской ЦРБ. Дежурный врач и медсестра решили, что ее надо госпитализировать в уфимский кардиологический центр. Я подготовил вещи для поездки. Но через какое-то время дежурному врачу поступил звонок от главврача – она запретила куда-либо увозить супругу, – вспоминает Халит Рахматуллин. – После таких слов дежурный врач несколько раз пытался объяснить главврачу необходимость госпитализации. Но та не хотела ничего слушать

Тогда мужчина понял, что нужно решать проблему самостоятельно – начал звонить в Минздрав и в прокуратуру. В итоге вопрос частично удалось уладить: Анису Рахматуллину госпитализировали в терапевтическое отделение Архангельской ЦРБ. Тем не менее ее супруг не доверяет главврачу и надеется, что жену все-таки удастся перевести в республиканскую кардиологию.

ПРОКУРАТУРА ПРОВОДИТ ПРОВЕРКУ

После коллективного обращения медсестер провизорского отделения в прокуратуру, надзорное ведомство начало проверку. В частности, правоохранители намерены выяснить: не нарушается ли порядок выплат медикам, контактирующим с коронавирусными пациентами, не ущемляются ли их права.

В свою очередь, в пресс-службе регионального Минздрава заявили, что изолятор, обустроенный в морге, полностью соответствует всем требованиям: там есть туалет, водопровод, кровати и комплекты чистого постельного белья, а самое главное – в помещении не было никаких трупов, поэтому трупный запах просто померещился перепуганным женщинам. И вообще, в изоляторе медсестры провели всего одну ночь, после чего были отпущены на самоизоляцию домой.

Самая бурная реакция на происходящее последовала от главного врача Архангельской ЦРБ. В своем инстаграме Людмила Хатмуллина обрушилась с критикой на тех, кто «пытается дестабилизировать ситуацию, парализует работу медицинских учреждений».

- Они распространяют лживую информацию, пишут оскорбительные комментарии в социальных сетях, обрекая больницу заниматься отписками, ответами, объяснениями и оправданиями, отнимая время для улучшения оказания медицинской помощи, - заявила главврач.

«КП-Уфа» следит за развитием событий.