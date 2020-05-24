2020-05-24T17:55:47+03:00
Общество

Минздрав Башкирии прокомментировал информацию о запертых в морге медсестрах

Они начали собственную проверку вслед за прокуратурой
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Андрей АБРАМОВ
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В Минздраве Башкирии проверят заявления медсестер Архангельской ЦРБ о том, что их заперли в морге после контакта с больным коронавирусом. Женщины, напомним, уже обратились в прокуратуру, где начали свою проверку.

Глава пресс-службы минздрава республики Софья Алешина пояснила журналистам РЕН ТВ, что на территории больницы есть здание с двумя помещениям, каждое из которых имеет свой вход. В одном был изолятор для контактных медиков, а в другом - морг, где с 14 по 18 мая не было тел.

По ее словам, помещение оборудовано туалетом, водопроводом, там есть кровати и постельное белье.

- Этот изолятор соответствует всем требованиям, — заявила она журналистам.

Уточняется, что там медсестры провели одну ночи и сейчас на самоизоляции.

Главврач больницы Людмила Хатмуллина тоже не осталась в стороне от обсуждения ситуации. В своем "Инстаграме" она раскритиковала тех, кто "пытается дестабилизировать ситуацию, парализует работу медицинских учреждений".

- Они распространяют лживую информацию, пишут оскорбительные комментарии в социальных сетях, обрекая больницу заниматься отписками, ответами, объяснениями и оправданиями, отнимая время для улучшения оказания медицинской помощи, - написала главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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