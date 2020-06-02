У медсестры, которая была заперта в морге башкирской ЦРБ, начались проблемы со здоровьем

2 Июнь 2020 2020-06-02T20:02:40+03:00

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У одной из медсестер, которые были заперты в морге Архангельской ЦРБ, после случившегося начались проблемы с сердцем. Анису Рахматуллину хотели отправить на лечение в уфимский кардиологический центр, однако против этого выступила главврач районной больницы. Об этом рассказал супруг медсестры. Он вспомнил тот день, когда его жену вместе с коллегой заперли в морге из-за контакта с больным коронавирусом.

«После рабочего дня мою жену и ее напарницу в приказном порядке от главного врача Архангельской ЦРБ под конвоем двух охранников поместили в здание морга, которое находится на территории больницы. Когда их выпустили из морга утром на следующий день, там была сделана обработка. Там все выносили, устраняли трупный запах, чтобы показать во время проверки, что морг находится в наилучшем состоянии», – рассказал Халит. – Можете представить, в каком состоянии эти две хрупкие женщины провели всю ночь».

Супруг Анисы

По словам мужчины, после этого его супруге с каждым днем становилось хуже: «у нее болела голова, она жаловалась на сердце». Халит вызвал для жены «скорую». Медики сделали женщине ЭКГ и выявили у нее патологические изменения.

«Мою супругу увезли в приемный покой Архангельской ЦРБ. Дежурный врач и медсестра решили, что ее надо госпитализировать в уфимский кардиологический центр. Я подготовил вещи для поездки. Но через какое-то время дежурному врачу поступил звонок от главврача – она запретила куда-либо увозить супругу, – вспоминает мужчина. – После таких слов дежурный врач несколько раз пытался объяснить главврачу необходимость госпитализации. Но та не слушалась».

Супруг Анисы понял, что ситуацию нужно брать в свои руки. Он начал звонить в Минздрав (там трубку не брали) и в прокуратуру. Правоохранители сказали, что проблема, по большому счету, не в их компетенции, но «пообещали попробовать что-нибудь сделать». Вопрос удалось урегулировать только частично. Анису госпитализировали в терапевтическое отделение Архангельской ЦРБ. Тем не менее ее супруг не доверяет главврачу. Он надеется, что жену все-таки удастся перевести в Уфу.

ИСТОЧНИК KP.RU