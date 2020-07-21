«В этом сомнений у меня нет»: министр образования Башкирии рассказал, каким будет 1 сентября у школьников

21 Июль 2020 2020-07-21T11:28:53+03:00

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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, как в Башкирии пройдут торжественные мероприятия по случаю начала учебного года. Чиновник уверен, что пандемия коронавируса не помешает проведению 1 сентября в традиционном формате.

«Мы ориентируемся на офлайн. 1 сентября будет торжественным. С первым звонком, с колокольчиком, с огромными пышными бантами у наших девочек, с огромными букетами, за которыми не видно наших мальчишек-первоклассников, с улыбками у входа в наши школы и с традиционным уроком мира. Безусловно учебный год мы начнем в этом году. В этом сомнений у меня нет», – сказал Хажин на профильной конференции сегодня, 21 июля.

На заседании прозвучало еще много интересного. Так, например, стало известно:

– скольким выпускникам в Башкирии аннулировали результаты ЕГЭ;

– что думает о ЕГЭ по химии министр образования республики;

– какие награды получат учителя, подготовившие стобалльников.

ИСТОЧНИК KP.RU