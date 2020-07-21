2020-07-21T11:28:53+03:00
Общество

«В этом сомнений у меня нет»: министр образования Башкирии рассказал, каким будет 1 сентября у школьников

Айбулат Хажин уверен, что торжественные мероприятия у первоклашек пройдут в традиционном формате
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пандемия не должна повлиять на проведение линейки 1 сентябряПандемия не должна повлиять на проведение линейки 1 сентябряФото: Олег ЗОЛОТО
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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, как в Башкирии пройдут торжественные мероприятия по случаю начала учебного года. Чиновник уверен, что пандемия коронавируса не помешает проведению 1 сентября в традиционном формате.

«Мы ориентируемся на офлайн. 1 сентября будет торжественным. С первым звонком, с колокольчиком, с огромными пышными бантами у наших девочек, с огромными букетами, за которыми не видно наших мальчишек-первоклассников, с улыбками у входа в наши школы и с традиционным уроком мира. Безусловно учебный год мы начнем в этом году. В этом сомнений у меня нет», – сказал Хажин на профильной конференции сегодня, 21 июля.

На заседании прозвучало еще много интересного. Так, например, стало известно:

– скольким выпускникам в Башкирии аннулировали результаты ЕГЭ;

что думает о ЕГЭ по химии министр образования республики;

какие награды получат учителя, подготовившие стобалльников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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