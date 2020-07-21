Министр образования Башкирии о скандальном ЕГЭ по химии: Для меня сложностей не было!

21 Июль 2020 2020-07-21T10:57:24+03:00

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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин заявил, что не считает ЕГЭ по химии 2020 слишком сложным для учеников.

Напомним, что некоторые родители и учителя за пределами Башкирии заявили, что здания ЕГЭ по химии 2020 были необоснованно сложным для выпускников этого года. Это якобы усложнило и без того незавидные условия сдачи экзаменов - в этом году их принимали в условиях пандемии коронавируса и аномальной жары.

Во время своей пресс-конференции в медиацентре ГТРК «Башкортостан» министр образования республики Айбулат Хажин (к слову, чиновник долгое время проработал учителем химии – ред.) заявил, что не считает задания слишком сложными.

- Я сам прорешал задания. Честно скажу, для меня никаких сложностей по сравнению с заданиями прошлого года нет. Если ребенок занимался, готовился, проходил онлайн-консультации, то для него не должно было быть никаких проблем, - объяснил Хажин.

Чиновник также отметил, что петицию против результатов ЕГЭ по химии запустили не в Башкирии. В республике зафиксировали лишь две жалобы от родителей, которые были не согласны с результатами ЕГЭ (хотя самих результатов этого экзамена на руках учеников пока нет – ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU