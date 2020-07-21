В Башкирии учителя, подготовившие стобалльников по ЕГЭ, получат награды

21 Июль 2020 2020-07-21T12:42:48+03:00

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В Башкирии учителя выпускников, сдавших ЕГЭ на сто баллов, получат награды. Об этом на конференции, посвященной единому госэкзамену, сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

«И педагоги, которые готовят у нас стобалльников, и педагоги, которые готовят у нас призеров и победителей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, будут поощрены премией главы республики. Их труд должен быть однозначно оценен не только в материальном, но в моральном плане: все грамоты, знаки отличия найдут своих героев», – заявил Хажин.

Он отметил, что ЕГЭ отражает труд учителей не только за последние два года, в период которых проходит интенсивная подготовка к экзаменам, но и на протяжении «практически двух как минимум ступеней обучения – основного и старшего звена».

ИСТОЧНИК KP.RU