2020-07-21T10:27:31+03:00
Общество

В Минобре Башкирии рассказали, из-за чего аннулировались результаты ЕГЭ

За двери было выставлено 11 человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По словам министра, число нарушений в Башкирии уменьшилосьПо словам министра, число нарушений в Башкирии уменьшилосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, из-за чего в республике аннулировались результаты ЕГЭ.

«На сегодняшний день аннулировано 11 работ. В основном это связано со шпаргалками и только один случай у нас связан, когда ребенок пронес на пункт проведения экзамена сотовый телефон. Каждый из этих случаев подробно разбирается. Проводится служебное расследование. Взрослые организаторы, которые допускают нарушения и позволяют детям нарушать порядок, так же несут ответственность, но я хочу сказать, что в этом году нарушений меньше», - пояснил министр на профильной конференции.

Хажин связал уменьшение числа аннулированных работ с «ответственностью наших детей», которые понимают, что «любое нарушение порядка влечет за собой действия со стороны взрослых лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU

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