2020-06-24T16:35:38+03:00
Общество

«Пусть судит меня народ»: обвиняемый в убийстве педофила уфимец просит суда присяжных

Адвокаты Владимира Санкина уверены, что это шанс на оправдательный приговор
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Обвиняемый надеется, что суд присяжных его оправдаетОбвиняемый надеется, что суд присяжных его оправдаетФото: Рустем АХУНОВ
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Обвиняемый в причинении смерти педофилу уфимец Владимир Санкин надеется на суд присяжных. В этом мужчину поддерживают и его адвокаты. По словам его защитницы Виктории Каратаевой, так как дело Владимира вызвало широкий резонанс, было бы логично доверить вынесение вердикта общественности.

«У всех есть дети и поэтому мы с нашим подзащитным решили, что его судьбу должны решать простые люди», - пояснила адвокат журналистам ГТРК «Башкортостан» во время очередного судебного заседания.

Пока же Санкину продлили домашний арест еще на 3 месяца, но он надеется, что это временно, и в конце его ждет оправдательный приговор. Мужчина уверяет, что не мог поступить иначе, так как защищал детей. Он даже записал ранее видеообращение, где объяснил свои действия.

Напомним, Владимира Санкина обвиняют в убийстве 54-летнего Владимира Зайцева, а также в разбое. По версии следствия, 30 января Инорсе к нему подбежали двое знакомых подростков, один из которых рассказал, что их домогался в квартире мужчина. Санкин поспешил в дом к предполагаемому извращенцу - Зайцеву, вспыхнул конфликт, закончившийся побоями. Потерпевший скончался от травм по пути в больницу. Следователи полагают, что Санкин также похитил у мужчины полторы тысячи рублей, когда тот уже не мог сопротивляться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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