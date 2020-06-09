Дело уфимца Владимира Санкина, обвиненного в убийстве педофила, передано в суд

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:18:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Уфимские следователи завершили работу над делом Владимира Санкина. Мужчину обвиняют в убийстве 54-летнего, ранее судимого за педофилию Владимира Зайцева. Санкина, помимо этого, будут судить еще и за разбой. Но обо всем по порядку.

По версии следствия, вечером 30 января этого года Санкин встретил знакомых ему подростков. Один из них сообщил мужчине, что неизвестный [Зайцев] домогался их в своей квартире. Уфимец пошел в дом к предполагаемому извращенцу, чтобы разобраться с ним. Конфликт между мужчинами быстро перерос в драку.

«Обвиняемый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также штакетником по голове и другим частям тела», – передали в СК.

Избиение остановили сотрудники полиции. К этому времени Зайцев уже был при смерти от побоев. Он скончался по пути в больницу в карете «скорой». Следователи также сообщили, что Санкин во время разборки похитил у оппонента деньги.

Вину в совершенных преступлениях Владимир Санкин не признает. После утверждения обвинительного заключения дело было передано в суд.

Уголовное дело за повторные развратные действия против половой неприкосновенности в отношении детей, которое завели на убитого Зайцева, было прекращено в связи с его смертью.

Напомним, в День защиты детей Владимир Санкин записал видеообращения. Он заявил, что не мог поступить иначе.

ИСТОЧНИК KP.RU