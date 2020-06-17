2020-06-17T10:33:16+03:00
Происшествия

«Прощай, моя девочка»: в Башкирии в последний путь провожают трагически погибшую 15-летнюю девочку

Школьницу похоронят на мусульманском кладбище
Эльвина АПАРИНА
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В тот злополучный день дети шли в школу на вручение аттестатов.В тот злополучный день дети шли в школу на вручение аттестатов.
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Сегодня, 17 июня, в Башкирии прощаются с 15-летней Марией (имя здесь и далее изменено – Ред.), которая трагически погибла вчера 16 июня в Иглино. Как ранее сообщала «КПУфа», на большой скорости в группу подростков наехал пьяный 37-летний мужчина на «Рено Логане». К сожалению, девушка получила слишком серьезные травмы и скончалась на месте ДТП.

В тот злополучный день дети шли в школу на вручение аттестатов.

Попрощаться с Марией пришли сотни человек, среди них родственники, друзья, одноклассники и учителя. В 12.00 с ней можно было попрощаться дома, а в 13.00 погибшую вынесут и проводят в последний путь. Марию похоронят на мусульманском кладбище.

- Прощай, моя девочка. Я никогда тебя не забуду, - пишет о ней подруга.

Водитель взят под стражу, вскоре ему предъявят обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Прощай, моя девочка»: в Башкирии в последний путь провожают трагически погибшую 15-летнюю девочку
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