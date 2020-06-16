2020-06-16T20:38:57+03:00
Происшествия

Водителя, насмерть сбившую 15-летнюю девочку в Башкирии, взяли под стражу

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело
Эльвина АПАРИНА
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К сожалению, 15-летняя девочка, которая шла в школу на вручение аттестата, погибла на месте.К сожалению, 15-летняя девочка, которая шла в школу на вручение аттестата, погибла на месте.
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В отношении 37-летнего мужчины, который сегодня 16 июня насмерть сбил 15-летнюю девочку в Иглино, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в следственном комитете республики.

Как ранее сообщала «КПУфа», пьяный водитель «Рено Логана» двигался по проезжей части улицы Ворошилова села Иглино в направлении села Алаторка. Он не справился с управлением и съехал на правую обочину дороги, где наехал на четырех подростков. После содеянного мужчина пытался скрыться, однако был задержан очевидцем.

К сожалению, 15-летняя девочка, которая шла в школу на вручение аттестата, погибла на месте.

- В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщили в СК РБ.

Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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