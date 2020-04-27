«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль»: 19-летний парень из Башкирии умирает из-за отсутствия врачей и оборудования

27 Апр 2020 2020-04-27T20:26:28+03:00

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Близкие 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, которого с опухолью мозга не принимали в больнице из-за коронавируса, вновь записали обращение с призывом о помощи. Видео появилось в соцсетях сестры молодого человека Ралины. На кадрах – она, мать Ранэля и его тетя – просят властей помочь привезти оборудование в больницу города Салавата, где сейчас лежит парень.

«У Ранэля пошло кровоизлияние в опухоль. Если сейчас задеть жизненно-важную артерию, будет летальный исход. Почему вы закрываете больницы на карантин, а наши близкие должны умирать», – едва сдерживая слезы, говорит Ралина.

Мама молодого человека сокрушается по поводу того, что в городе Салавате, где Ранэля согласились принять, нет необходимого для лечения оборудования: «Почему только в РКБ есть это оборудование? Ребенок из-за этого умирает лежит!» Напомним, сегодня также стало известно, что парня даже некому оперировать.

«Неужели нельзя это оборудование привезти? Единственная больница в Салавате работает. Всех везут туда, для всех место находится, а этот ребенок лежит, как будто никому ненужный? Неужели наш Хабиров не может к этому подключиться? Сколько можно уже? Мать его скоро сама в гроб ляжет, на одних сердечных таблетках живет», – сетует тетя Ранэля. Родственники заявили, что готовы взять на себя расходы на доставку оборудования в город Салават, лишь бы спасти Ранэля.

Известно, что в настоящий момент молодой человек находится в реанимации. Завтра, 28 апреля, его семья собирается ехать в Уфу, чтобы лично обратиться за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову и министру здравоохранения Максиму Забелину.

Об истории Ранэля стало известно 15 апреля. Студент почувствовал себя плохо, слег и больше не смог встать. Как выяснилось позже, у него опухоль головного мозга. Даже после госпитализации в больницу города Салавата парню становилось только хуже. Ситуацию усугубило отсутствие способного оперировать врача и техники.

Родственники Ранэля Шамсутдинова готовы оплатить вертолет, чтобы доставить оборудование в больницу // 27.04.

ИСТОЧНИК KP.RU