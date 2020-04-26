«Организм уже не принимает пищу и воду»: состояние 19-летнего парня из Башкирии, которого не брали в больницы, критическое

26 Апр 2020 2020-04-26T09:53:49+03:00

Студент пообещал своим близким, что все же победит болезнь, и они заживут «обычной жизнью, нужно только потерпеть».

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Стало известно о состоянии 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака, которого не принимали в больницу из-за коронавируса. Его сестра Ралина сообщила в соцсетях, что состояние брата критическое, но тот не намерен сдаваться.

- Организм уже не принимает пищу и воду, все выходит обратно, - посетовала Ралина. – Головных болей, говорит, что нет, но постоянная рвота. Глазки также не открывает, так как больно, и ничего уже толком не видит. Ходить уже даже с поддержкой не может, ноги не идут.

Студент пообещал своим близким, что все же победит болезнь, и они заживут «обычной жизнью, нужно только потерпеть».

- Конечно заживем, - говорит Ралина. – Ты главное не сдавайся. На что он мне ответил: ни в коем случае.

Напомним, что об истории Ранэля стало известно 15 апреля. Студент почувствовал себя плохо, слег, а позже выяснилось, что у него опухоль головного мозга. Парня только после публикации в СМИ приняли в больницу Салавата, где прооперировали. Ему предстоит еще несколько операций.

ИСТОЧНИК KP.RU