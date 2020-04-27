«Ранэль просто умирает в больнице»: 19-летнего парня в Башкирии некому прооперировать

27 Апр 2020 2020-04-27T10:26:30+03:00

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Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака ухудшается с каждым днем. 26 апреля «КП – Уфа» публиковала, что он не ест, не пьет, не встает и даже не открывает глаза. За сутки ему стало еще хуже, парня никто не может прооперировать. Мать с сестрой продают все, что можно, дабы спасти Ранэля. Волонтер Регина Биргулиева записала видеообращение с надеждой, что врач найдется. С ее слов, мама и сестра не в состоянии сами записать ролик, они находятся в ужасном состоянии.

- Я знаю, что есть тот врач, я верю в это, который согласится вылететь к нам и помочь этому мальчику. Ему всего 19, ему сейчас очень плохо, - говорит Регина.

Мама Ранэля продаст автомобиль и квартиру, если это поможет ее сыну.

Напомним, что об истории Ранэля стало известно 15 апреля. Студент почувствовал себя плохо, слег, а позже выяснилось, что у него опухоль головного мозга. Парня только после публикации в СМИ приняли в больницу Салавата, где прооперировали. Ему предстоит еще несколько операций.

Состояние Ранэля Шамсутдинова из Башкирии ухудшилось, ему срочно требуется врач // 27.04.

ИСТОЧНИК KP.RU