«Ранэль просто умирает в больнице»: 19-летнего парня в Башкирии некому прооперировать
Состояние 19-летнего Ранэля Шамсутдинова из Стерлитамака ухудшается с каждым днем. 26 апреля «КП – Уфа» публиковала, что он не ест, не пьет, не встает и даже не открывает глаза. За сутки ему стало еще хуже, парня никто не может прооперировать. Мать с сестрой продают все, что можно, дабы спасти Ранэля. Волонтер Регина Биргулиева записала видеообращение с надеждой, что врач найдется. С ее слов, мама и сестра не в состоянии сами записать ролик, они находятся в ужасном состоянии.
- Я знаю, что есть тот врач, я верю в это, который согласится вылететь к нам и помочь этому мальчику. Ему всего 19, ему сейчас очень плохо, - говорит Регина.
Мама Ранэля продаст автомобиль и квартиру, если это поможет ее сыну.
Напомним, что об истории Ранэля стало известно 15 апреля. Студент почувствовал себя плохо, слег, а позже выяснилось, что у него опухоль головного мозга. Парня только после публикации в СМИ приняли в больницу Салавата, где прооперировали. Ему предстоит еще несколько операций.
Состояние Ранэля Шамсутдинова из Башкирии ухудшилось, ему срочно требуется врач // 27.04.
ИСТОЧНИК KP.RU