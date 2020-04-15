2020-04-15T15:15:26+03:00
Общество

«Просто лежит, как овощ»: в Башкирии умирает 19-летний парень, из-за карантина он не может попасть в больницу

Ранэлю Шамсутдинову срочно требуется помощь медиков [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Каждый день Ранэля мучают сильные головные боли, которые усиливаются с каждым днем.Каждый день Ранэля мучают сильные головные боли, которые усиливаются с каждым днем.
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В Стерлитамаке дома умирает 19-летний Ранэль Шамсутдинов. Студента не принимают ни в одну больницу из-за карантина. Семья вместе с волонтером Региной Биргулиевой записали видеообращение, в котором слезно просят устроить Ранэля в больницу.

Как стало известно «КПУфа», Ранэль всегда был здоровым мальчиком, парень никогда не сталкивался с серьезными диагнозами. Накануне его начали мучать сильные головные боли, которые усиливаются с каждым днем. Как итог - Ранэль лежит дома как овощ, не пьет и не ест.

- Мама с сестрой после жалоб сына на головную боль сначала думали, что он просто не хочет учиться и нервничает из-за дистанционного обучения. Но врачи порекомендовали сделать МРТ, которое показало опухоль. За последнюю неделю Ранэль просто слег. Он уже не встает, ничего не ест и не пьет, изредка открывает глаза, его постоянно рвет. Никакой перелет в иногороднюю или иностранную клинику он не переживет, - рассказала «КП – Уфа» Регина Биргулиева.

Ранэля отказываются принимать в больницы из-за карантина, парню срочно нужна госпитализация, счет идет на минуты. Семья хочет привезти его в республиканскую детскую больницу.

В отчаянии сестра и мать Ранэля записали видеообращение к властям с просьбой спасти родственника.

- Я мама Ранэля. Я очень прошу вас. Я за него переживаю, у нас каждый час на счету, нам сказали, что осталось очень мало времени. Помогите, пожалуйста, нам хоть чем-то, хоть как, чтобы нас приняли в больницу, - плачет мама Ранэля Земфира.

Если у вас есть возможность помочь семье, пожалуйста, свяжитесь с волонтером Региной по телефону 8-919-616-60-26.

В Башкирии умирает 19-летний парень, который не может попасть в больницу из-за карантина // 15.04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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