Родственники уфимца, убившего педофила, приняли предложение адвоката Соловьева и Меладзе

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:28:14+03:00

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Родственники уфимца Владимира Санкина, который обвиняется в причинении смерти предполагаемому педофилу, приняли предложение известного адвоката Шота Горгадзе. Напомним, юрист, клиентами которого являются телеведущий Владимир Соловьев и певец Валерий Меладзе, на днях вызвался бесплатно защищать 33-летнего мужчину. Спустя несколько дней семья Санкина согласилась принять от него помощь.

– Только что родственники Владимира Санкина приняли мое предложение о защите! Так что я взял это дело, и вместе с коллегами из Уфы мы добьемся справедливости для Владимира, защитившего детей от педофила. Он не убийца и не должен сидеть в тюрьме! – написал на своей странице в Twitter Горгадзе.

Напомним, Санкин до смерти забил ранее судимого за педофилию мужчину в районе остановки «Гастелло». По одной из версий, к Владимиру подбежал подросток и попросил мужчину помочь – неизвестный удерживал его друга в квартире, угрожал топором и заставлял раздеваться. Бросившийся спасать ребенка уфимец вытащил его обидчика на улицу и избил штакетником – причем так сильно, что тот скончался в машине скорой по пути в больницу. Санкина задержали, возбудили в отношении него уголовное дело, а затем отпустили под домашний арест. Позже появилась информация о том, что 54-летнего Владимира Зайцева – того самого педофила – не только избили, но и обокрали. Причем в расправе, по предварительным данным, мог участвовать один из подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU