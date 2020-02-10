«Дядя Вова забрал у него деньги»: подросток, спасенный в Уфе от педофила, рассказал новые подробности дела

В громкой истории убийства педофила, напавшего на двух подростков в Уфе, появились новые неожиданные подробности. Оказалось, что 54-летнего Владимира Зайцева не только избили, но и забрали у него деньги, а в самой расправе участвовали, как минимум два человека.

Напомним, что все произошло поздно вечером 30 января, когда 33-летний уфимец Владимир Санкин возвращался от друга домой. В районе остановки «Гастелло» к нему подбежал перепуганный подросток и попросил о помощи – мол, его друга удерживает в квартире какой-то мужчина, угрожает топором и заставляет раздеваться. Мужчина тут же бросился на помощь – вытащил предполагаемого педофила на улицу и избил штакетником, от чего тот скончался в карете скорой помощи. В отношении Санкина возбудили уголовное дело, и сейчас на время следствия он находится под домашним арестом, пока десятки тысяч людей подписывают петицию с требованием освободить «народного героя».

«ДРУГ, НАВЕРНОЕ, БИЛ, А Я СТОЯЛ В СТОРОНЕ»

А сегодня, 10 февраля, в СМИ появилась новая шокирующая информация – оказывается, Санкин не только избил обидчика детей, но и вытащил у него все деньги. А в жестокой расправе принимали участие и сами подростки, хотя раньше они утверждали, что сразу убежали домой. Более того, якобы сейчас планируется возбудить еще одно уголовное дело – уже в отношении самих школьников, и кто-то может не избежать уголовной ответственности.

«КП-Уфа» снова связалась с 13-летним подростком, который оказался в одной квартире с Зайцевым, чтобы выяснить – о чем он и его друг умолчали в предыдущих разговорах, и действительно ли они избивали своего мучителя?

- Я его (Владимира Зайцева – Ред.) даже не трогал. Честно. Это мой друг – он во время избиения подходил к нему. Он, наверное, его и бил, а я всего лишь стоял в стороне и смотрел, а потом убежал, - клянется растерянный Дамир С. (имя несовершеннолетнего изменено – ред.)

Вот как? Значит, все-таки Санкин расправлялся с предполагаемым педофилом не один? А что там с деньгами?

- В квартиру мы к нему не заходили, ничего там не трогали. Дядя Вова у него только на улице деньги взял. Сколько – не знаю. Не смотрел, честно, - уверяет мальчик.

Кто именно участвовал в «наказании» - предстоит установить следствию. Известно пока одно: уголовному преследованию подростков никто подвергать не собирается. Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», знакомый с ситуацией, об этом даже речи не идет: школьники проходят по делу только в качестве свидетелей.