Убийство предполагаемого педофила в Уфе вызвало широкий резонанс в зарубежных СМИ

9 Февр. 2020 2020-02-09T08:18:08+03:00

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Широкий общественный резонанс с убийством в Уфе ранее осужденного педофила достиг международных масштабов. Об инциденте написала одна из крупнейших английских газет Daily Mail.

Речь идет об инциденте, произошедшем в микрорайоне Инорс 30 января. По предварительной информации, на улице к 33-летнему Владимиру Санкину подбежал 14-летний подросток и сообщил, что его друга удерживает в квартире педофил. Санкин бросился на помощь, вытащил мужчину на улицу и сильно избил. Тот впоследствии скончался в карете «скорой». Погибшим оказался 54-летний Владимир Зайцев, ранее отбывавший срок за педофилию. Санкина задержали, а затем отпустили под домашний арест. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Собственно, такую версию случившегося приводит Daily Mail. Коллеги из Англии написали о петиции в поддержку уфимца, которую подписали десятки тысяч человек. Кроме того, издание приводит слова самого обвиняемого о том, что он не ожидал такого исхода. Отдельного упоминания заслуживают комментарии к заметке DM. Приводим самые залайканные.

«Он не просто спас тех двух мальчиков – он спас всех будущих детей, которым этот человек причинил бы вред. Потому что эти психи не останавливаются. Мы запираем их, и как только они освобождаются, они берутся за старое. Он герой для будущих жертв».

«Ему нужна медаль, а не тюремный срок».

«Благослови его Господь, да не проведет он и дня в тюрьме».

«Он не линчевал его, он спасал мальчика. Это была самозащита».

Тем временем случившееся ночью 30 января обрастает новыми подробностями. В передаче на федеральном канале сосед погибшего Владимира Зайцева рассказал, что видел, когда тот встретился с Санкиным.

ИСТОЧНИК KP.RU