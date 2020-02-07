«Что они делали три часа?»: сосед убитого в Уфе педофила рассказал свою версию случившегося

7 Февр. 2020 2020-02-07T19:04:34+03:00

По словам мужчины, конфликт начался еще в 23.00, а закончился лишь в 2 ночи

Изменить размер текста: A A

Резонансная история расправы над педофилом в Уфе обрастает все новыми подробностями. Свою версию событий рокового вечера 30 января в эфире передачи «Мужской и Женское» на Первом канале представил сосед погибшего Валерий Бочкарев. По словам мужчины, он был знаком с убитым около полугода. Тот был закрытым и нелюдимым человеком.

- Сначала здоровались, а потом и здороваться перестали, он закрылся и все. Никого у него не бывало, только сестра приезжала раз в неделю. Днем вообще не выходил, не работал, просто в комнате сидел, - рассказал о 54-летнем Владимире Зайцеве сосед Валерий.

Случившееся вечером 30 января мужчина видел из своего окна. Сначала около 10 часов вечера он заметил двух подростков, которые курили возле дома. Потом его сосед Владимир вышел к ним на улицу, а вернулись они уже все вместе. Через десять минут, по словам Валерия, дети вышли и стали бросать снежки в окна их дома. Позже его сосед снова вышел к ним, причем в домашней одежде.

- Он вышел и рукой им машет. Они подошли, и тут Володя, который, как говорят, его убил, он тоже подошел. Сначала тот у детей что-то спросил, а сосед его рукой по плечу задел, - вспоминает знакомый погибшего.

Валерий тоже поспешил на улицу, но когда подошел к компании, его сосед уже сидел на снегу, видимо, после удара Владимира Санкина. Мужчина попросил объяснений, тут-то он и услышал о том, что сосед предлагал мальчишкам снять трусы за деньги.

- Я спросил, ну что - скорую вызывать, милицию? А сосед говорит, милицию не надо. Он, к слову, пьяный был, - объяснил Валерий.

После этого он ушел, оставив обоих мужчин и подростков. По его словам, синяков ни на Санкине, ни на Зайцеве в тот момент не было. Ведущие ток-шоу задались вопросом, что же случилось в промежутке между 22.30 и 02.00 часами ночи, когда пострадавший умер в карете «скорой».

«Что происходило еще три часа?» - спросили они Валерия. Но тот лишь пожал плечами: «Не знаю». Сосед, по его словам, за это время домой не возвращался.

Сосед убитого наблюдал за происходящим из окна

Напомним, сейчас Владимир помещен под домашний арест. По его словам, он просто откликнулся на призыв детей о помощи и не собирался убивать Зайцева.

ИСТОЧНИК KP.RU