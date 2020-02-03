2020-02-03T17:18:17+03:00
Происшествия

В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест

Калининский суд избрал мягкую меру пресечения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
На время следствия Владимир будет под домашним арестомНа время следствия Владимир будет под домашним арестомФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 3 февраля, в Калининском суде Уфы состоялось заседание по избранию меры пресечения Владимиру С.. Мужчина обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По предварительной информации, он до смерти избил педофила, который удерживал в своей квартире ребенка. По решению суда, Владимиру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, инцидент на прошлой неделе, 30 января, к 33-летнему уфимцу подбежал мальчик и сообщил, что его друга держат в квартире и хотят изнасиловать. Мужчина бросился на помощь несовершеннолетнему. Он успел вовремя. Когда ребенок был спасен, Владимир вытащил предполагаемого извращенца на улице и сильно его избил. Тот скончался в карете скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мужик приказал им раздеваться»: уфимцу грозит тюрьма за то, что он спас ребенка от извращенца

Он избил хулигана, после чего тот скончался в больнице (подробнее)

«Я не хотел его убивать»: уфимцу, защитившего ребенка от извращенца, избирают меру пресечения

Он пребывает в настоящем шоке от происходящего (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уфимца судят за спасение ребенка от педофила»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильных снегопадов
В Уфе прекратили поиски молодой женщины с экзотическим именем
«Я не хотел его убивать»: уфимцу, защитившего ребенка от извращенца, избирают меру пресечения
В Уфе эвакуировали посетителей крупного торгового центра
Банк УРАЛСИБ предлагает новую программу автокредитования «ПРОМО»
По программе «Родной улицы» в Башкирии в порядок приведут 113 км дорог
В лесу на окраине Уфы обнаружили труп неизвестного: в кармане у него лежала фотография женщины
В Башкирии с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали прибывшего из Китая подростка
«Доклады о туалетах надоели»: Хабиров отчитал подчиненных за инертность в сфере туризма
Стали известны причины смерти молодых парня и девушки, которых нашли на съемной «однушке» в Башкирии
«Сбросил с 5 этажа котят и вынес окровавленную мать»: уфимец скидывал на детей пакеты с новорожденными котятами
Власти Башкирии назвали районы без качественной питьевой воды
В Башкирии на съемной «однушке» нашли тела студента и его 14-летней подруги
Стали известны итоги голосования на эмблему Года эстетики в Башкирии
Власти Башкирии рассказали как защититься от коронавируса
«А можно его в мэры Уфы?»: жителей Башкирии умилило видео с мальчиком, который расчищает детскую площадку
«Где наши деньги?»: Радий Хабиров рассказал об «убожестве» в некоторых районах Башкирии
«Ильшат пытался уйти от столкновения»: появилось видео с места аварии, где погибла молодая семья из Башкирии
Уфимская компания планирует создавать биоразлагаемую полимерную упаковку
В мэрии Уфы отчитали коммунальщиков за неубранный снег
В столкновении трех иномарок в Уфе пострадала женщина