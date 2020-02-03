В Уфе обвиняемого по делу об убийстве педофила отправили под домашний арест

3 Февр. 2020 2020-02-03T17:18:17+03:00

На время следствия Владимир будет под домашним арестом Фото: Рустем АХУНОВ

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 февраля, в Калининском суде Уфы состоялось заседание по избранию меры пресечения Владимиру С.. Мужчина обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По предварительной информации, он до смерти избил педофила, который удерживал в своей квартире ребенка. По решению суда, Владимиру избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, инцидент на прошлой неделе, 30 января, к 33-летнему уфимцу подбежал мальчик и сообщил, что его друга держат в квартире и хотят изнасиловать. Мужчина бросился на помощь несовершеннолетнему. Он успел вовремя. Когда ребенок был спасен, Владимир вытащил предполагаемого извращенца на улице и сильно его избил. Тот скончался в карете скорой помощи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мужик приказал им раздеваться»: уфимцу грозит тюрьма за то, что он спас ребенка от извращенца

Он избил хулигана, после чего тот скончался в больнице (подробнее)

«Я не хотел его убивать»: уфимцу, защитившего ребенка от извращенца, избирают меру пресечения

Он пребывает в настоящем шоке от происходящего (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU