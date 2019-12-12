Жена пропавшего с двумя детьми Артема Мазова в Уфе прокомментировала информацию о прощальной записке

СЕГОДНЯ 16:52 2019-12-12T16:52:43+03:00

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Накануне в некоторых СМИ появилась информация, что пропавший с двумя детьми в Уфе 37-летний Артем Мазов оставил прощальную записку со словами «уехал далеко и надолго». Издание «АиФ» сегодня, 12 декабря, сообщило, что данную новость опровергла супруга пропавшего.

- Это неправда, - сказала Эльмира журналистам. - Записка была, но родителям.

Напомним, что Артем Мазов пропал с двумя маленькими сыновьями 26 октября – после ссоры с женой сел в машину и уехал. 28 октября на территории санатория «Речные зори» найдут его открытый автомобиль. Известно, что накануне пропажи он приобрел бельевую веревку. С тех пор о семье нет никаких новостей – отца и двоих детей искали в воде, в лесу и заброшенных зданиях, но все трое как в воду канули. МВД Башкирии объявило вознаграждение в размере 500 000 рублей за достоверную информацию об их местонахождении.

ИСТОЧНИК KP.RU