Стало известно содержание записки, которую оставил жене пропавший с двумя детьми уфимец Артема Мазова

СЕГОДНЯ 14:11 2019-12-11T14:22:13+03:00

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Перед тем как уехать вместе с двумя сыновьями уфимец Артем Мазов оставил жене Эльмире прощальную записку. В послании он попросил супругу жить так, как хочется ей, а сам пообещал «уехать далеко и надолго». При этом своих детей – восьмилетнего Илью и пятиилетнего Вячеслава – мужчина даже упомянул.

– Записку писал Артем Мазов, это доказано почерковедческой экспертизой. А вот дату ее написания мы устанавливаем, – сообщил собственный источник изданию ufa1.ru.

Не исключено, что Мазов оставил записку задолго до отъезда, поскольку она была обнаружена среди бумаг, а не на видном месте. Это значит, что мужчину мысли о побеге посещали, но решился исчезнуть он спонтанном.

Напомним, 26 октября Артем Мазов после ссоры с женой забрал двоих малолетних сыновей и уехал с ними в неизвестном направлении. В полицию о пропаже заявила супруга уфимца. На следующей день правоохранители обнаружили машину Артема. Она была припаркована недалеко от санатория в северной части города. Известно, что до того как исчезнуть, мужчина покупал веревку. В отряде «Лиза Алерт» сообщили, что поиски семьи продолжаются - недавно их искали на вертолете. МВД пообещало полмиллиона рублей за любую информацию о пропавших.

ИСТОЧНИК KP.RU