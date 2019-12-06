Волонтеры рассказали о поисках пропавших в Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-06T09:43:08+03:00

За месяц не удалось найти никакой зацепки, которая помогла бы в поисках Мазовых

По словам активистов «Лиза Алерт», семью ищут несколько ведомств, но пока никаких результатов это не дает

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Волонтеры башкирского филиала организации «Лиза Алерт» рассказали подробности поисков пропавших в Уфе 37-летнего Артема Мазова и двоих его малолетний сыновей.

– Нас постоянно спрашивают о том, как проходит поиск семьи Мазовых, а также предполагают, что поиск мы остановили. Это не так. Поиск продолжается. Поиск ведется в информационном формате, а также при необходимости наши добровольцы выезжают на автономные задачи, – написали представители организации в соцсетях.

По данным «Лиза Алерт», 29 ноября пропавшую семью, благодаря помощи «неравнодушных граждан» искали с вертолета, однако «к сожалению, результат отрицательный».

На сегодняшний день поисковиками пройдены десятки километров и исследованы все возможные места нахождения Мазовых. Их разыскивают совместно с сотрудниками Следкома, угрозыска, МЧС и Управления гражданской защиты.

– На данный момент нет ни одного достоверного свидетельства об их местонахождении, – констатируют волонтеры.

Напомним, 26 октября Артем Мазов после ссоры с женой увез своих сыновей – восьмилетнего Илью и пятилетнего Вячеслава – на личном автомобиле в неизвестном направлении. Через два дня машина была обнаружена в северной части Уфы рядом с санаторием. На протяжении месяца семью искали как на земле, так и под водой – но безуспешно. МВД обещает полмиллиона рублей за любую информацию, которая поможет найти Мазовых.

ИСТОЧНИК KP.RU