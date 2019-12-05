Глава СК Башкирии назвал три основные версии пропажи Артема Мазова и двух его сыновей

СЕГОДНЯ 08:38 2019-12-05T08:38:45+03:00

О пропавших нет никакой информации уже больше месяца

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Глава Следственного комитета Башкирии Денис Чернятьев озвучил три основные версии пропажи уфимца Артема Мазова и двух его малолетних сыновей. Следователи прорабатывают каждую гипотезу.

Согласно первой версии правоохранителей, дети стали жертвой преступления со стороны своего отца. Вторая догадка предполагает несчастный случай, приведший к летальному исходу, однако следователи, по словам Чернятьева, считают эту идею «маловероятной».

–… и как версия рассматривается, что в результате продуманных действий все-таки отец вывез этих несовершеннолетних и где-то с ними находится, скрываясь, в силу определенных причин, связанных с семейными отношениями, – сказал в интервью «Вести-Башкортостан» руководитель СК республики.

Чернятьев также поблагодарил коллег из МЧС, полиции и других органов, которые «не считаясь ни с погодой, ни с личным временем» проводят поисковые мероприятия. Главный следователь Башкирии добавил, что эти восприняли эту трагедию как свою личную и сделали все, чтобы установить обстоятельства пропажи семи.

Напомним, 37-летний Артем Мазов пропал вместе со своими сыновьями – 8-летним Ильей и 5-летним Вячеславом – 26 октября. После ссоры с женой он забрал детей и уехал на личном авто в неизвестном направлении. Через два дня, 28 октября, машина была обнаружена неподалеку от санатория «Речные зори» в северной части города. Известно, что накануне исчезновения мужчина купил моток веревки. Собственно, это единственные зацепки, которые есть у правоохранителей за более чем месяц. За информацию о семье МВД пообещало заплатить полмиллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU