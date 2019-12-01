В Уфе Артема Мазова и двоих его сыновей начали искать в заброшенных садах

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-01T10:05:12+03:00

Артем Мазов и двое его сыновей пропали 26 октября – мужчина после ссоры с женой ушел из дома с детьми и не вернулся

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В столице Башкирии продолжается поиск 37-летнего Артема Мазова и его сыновей – 5-летнего Славы и 8-летнего Ильи. На сегодняшний день их ищут в заброшенных домах и зданиях. Как сообщает издание «Ufa1.ru» со ссылкой на собственный источник, сотрудники подразделений специального назначения прочесывают лесные массивы и садовые товарищества в Калининском районе Уфы. Правоохранители предполагают, что они могут скрываться в садах из-за холодов.

- Раньше была охвачена более обширная площадь, но в связи с наступившими холодами, если Мазовы живы, они не смогут долго находиться на открытой местности без тепла. Сейчас мы их ищем в помещениях, а это сады и заброшенные дома, - сказал источник изданию.

Напомним, что Артем Мазов и двое его сыновей пропали 26 октября – мужчина после ссоры с женой ушел из дома с детьми и не вернулся. Накануне своего исчезновения уфимец купил бельевую веревку. 28 октября близ санатория «Речные зори» найдут его автомобиль. С этого дня у правоохранителей нет никакой зацепки. За информацию о семье МВД заплати 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU