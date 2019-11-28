2019-11-28T10:48:51+03:00
Общество

Следователи назвали основную версию пропажи уфимца Артема Мазова и двоих его детей

Правоохранители считают, что мужчина с мальчиками скрываются
Владислав КАЗАНЦЕВ
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О Мазовых нет никакой информации уже больше месяцаО Мазовых нет никакой информации уже больше месяца
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Поиски уфимца Артема Мазова, который исчез с двумя детьми больше месяца назад, все еще продолжаются. Следователи полагают, что мужчина и его сыновья – пятилетний Слава и восьмилетний Илья – живы, но скрываются. Об этом изданию ufa1.ru рассказал собственный источник, близкий к следствию.

– Их поиск активно продолжается. Ведь до сих пор нет ни единого подтверждения, что Мазовы погибли. Поэтому основной версией и стало, что они живы, – передал собеседник портала.

К тому же стало известно, что в первый день поисков служебные собаки дважды приводили кинологов к воде. После этого водолазы начали исследовать реку, однако никакой зацепки найти не удалось. На днях они прекратили прочесывать водоемы из-за образовавшегося льда.

Напомним, 26 октября Артем Мазов после ссоры с женой забрал детей и увез их в неизвестном направлении. Машина уфимца была обнаружена на стоянке одного из столичных санаториев. За любую информацию, которая поможет найти пропавшую семью, МВД Башкирии пообещало заплатить полмиллиона рублей. Недавно очевидцы с разных концов России сообщили, что видели мужчину, похожего на Артема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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