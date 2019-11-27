2019-11-27T12:33:26+03:00
Общество

Пропавшего с двумя детьми уфимца Артема Мазова заметили в поезде

Сразу два человека с разных концов России рассказали, что видели похожего человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мазов пропал вместе с детьми 26 октябряМазов пропал вместе с детьми 26 октября
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Очевидцы со всей России сообщают о том, где видели пропавшего с детьми уфимца Артема Мазова, поиски которого продолжаются уже без малого целый месяц.

Так, некая Екатерина сообщила редакции «Вестей», что вчера, 26 ноября, видела похожего мужчину на фотографии поисковиков в Севастополе. По ее словам, детей с ним не было. Другая свидетельница, Наталья, рассказала, что заметила похожего на Мазова человека в начале ноября. Он якобы ехал с детьми в поезде Владивосток– Совгавань.

– Особенно младший похож с фото! Они были во Владивостоке, знаю, что гуляли в океанариуме! Проверьте, пожалуйста, — написала очевидица.

Напомним, Артем Мазов исчез вместе с детьми 26 октября. По предварительной информации, после ссоры с женой он забрал двоих мальчиков – Вячеслава и Илью – и уехал с ними в неизвестном направлении. Машина 37-летнего отца была обнаружена на стоянке одного из уфимских санаториев. МВД Башкирии пообещало полмиллиона рублей за информацию, которая поможет в поисках пропавшей семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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