Пропавших в Уфе Артема Мазова и двух его сыновей начали искать в другой реке

СЕГОДНЯ 13:35 2019-11-07T13:35:31+03:00

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В столице Башкирии 12-ый день разыскивают 37-летнего Артема Мазова, который пропал с двумя своими сыновьями.

По состоянию на сегодня, 7 ноября, известно, что семью теперь ищут на реке Белой. Территорию поиска пришлось расширить, потому что поиски на реке Уфе не принесли никаких результатов.

По данным телеканала «ГТРК – Башкортостан», водолазы исследовали Уфимку вдоль и поперек – ямы и свалы, территорию близ микрорайона Сипайлово, деревни Тужиловка и трамплина. На месте работают спасатели из разных регионов.

Напомним, что Артем Мазов пропал 26 октября в микрорайоне Инорс. После ссоры с женой он взял своих детей, 8 и 5 лет, и скрылся в неизвестном направлении на своем автомобиле. Меньше чем через двое суток машину найдут вблизи санатория «Речные зори». Известно, что накануне исчезновения мужчина приобрел бельевую веревку. Сейчас полицейские проверяют его счета в банке, они собирают характеризующий материал, чтобы точно узнать, живы пропавшие или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU