Глава МВД Башкирии прокомментировал жестокое убийство 11 щенят

СЕГОДНЯ 18:32 2019-11-08T18:32:21+03:00

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Не утихает скандал вокруг истории с гибелью 11 щенят в Стерлитамаке. Резонансный случай прокомментировал сам глава МВД Башкирии в интервью с газетой «Республика Башкортостан». Отметим, что в убийстве животных местные зоозащитники обвинили детей-подростков.

Роман Деев заявил, что не нужно было делать из детей монстров, ведь в этом возрасте они многого не понимают.

- Кроме того, полагаю, надо соразмерять ценность человеческой жизни и животных. Я сам люблю собак, у нас очень долго жил мопс, он умер в позапрошлом году. Но меня всегда удивляла позиция зоозащитников. В Башкирии, слава Богу, этого не было, но в Забайкалье был случай, когда дикая, неуправляемая свора собак нападала и грызла детей. Общественность требовала от губернатора устранить эту опасность, но нашлись защитники, которые требовали сохранить жизнь животным и определить их в специальный приют. Конечно, можно и нужно строить приюты для собак, но может стоит делать это, когда проблемы людей будут решены? А сегодня надо трезво подходить к таким ситуациям и соразмерять социальный эффект, - сказал Деев.

Напомним, что история с гибелью новорожденных кутят прогремела на всю Башкирию в конце сентября. Зоозащитница Светлана обнаружила мертвых щенят в здании заброшенной больницы и обвинила в их убийстве местных подростков. С ее слов, хулиганы засунули собакам в пасть петарды и взорвали их. Позднее была проведена экспертиза, которая доказала, что пять кутят действительно были убиты. Сейчас в МВД Башкирии возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU