2019-09-30T11:09:43+03:00
Общество

«Собаки сами сдохли!»: в башкирской школе, где ученики жестоко расправились с десятком щенков прокомментировали инцидент

В приемной директора заявили, что до последнего будут защищать «невиновных детей»
Инга НОВИЦКАЯ
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Убийцами оказались обыкновенные школьникиУбийцами оказались обыкновенные школьники
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В Башкирии до сих пор не утихает гневное обсуждение шокирующей жестокости учеников из стерлитамакской школы №8, которые расправились с десятком новорожденных щенков. Мальчишки засовывали петарды в пасть кутятам и со смехом наблюдали, как они взрываются, а также снимали происходящее на видео.

Жители Башкирии жестко осудили поступок юных живодеров – люди даже создали петицию с требованием привлечь школьников и их родителей к уголовной ответственности по статье «Жестокое обращение с животными». К расследованию происшествия также привлекли полицию.

«МЫ БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ НЕВИНОВНЫХ ДЕТЕЙ»

Корреспонденты «КП-Уфа» связались с руководством школы, где учатся маленькие изверги, вот только реакция педагогов оказалась совершенно неожиданной.

- Такую ерунду ваши все газеты пишут – непроверенные сведения, оскорбляют детей, которых вообще там не было. Мы просто в ужасе и будем защищать тех детей, которые не виноваты. Пока у нас нет никакой информации: виноваты дети или собаки сами сдохли. Это сейчас выясняет полиция, - возмущается женщина, сначала представившаяся директором, а потом отказавшаяся называть свое имя.

Ребята жестоко расправились с щенками

Ребята жестоко расправились с щенками

В руководстве школы четко дали понять – они до последнего будут защищать своих учеников, которые, по их мнению, «абсолютно ни в чем не виноваты».

- Эти кутята могли сами просто сдохнуть. Следствие ведется, мы пока сами ничего не знаем. Все вопросы к прокуратуре и полиции. Со щенками будет проведена экспертиза, которая покажет, от чего они умерли, - подытожили в школе и бросили трубку.

Впрочем, реакцию руководства можно понять: когда скандальное видео начало распространяться среди учеников, классный руководитель попыталась пристыдить хулиганов. Вот только на следующий день в школу заявилась мать одного из учеников и публично заставила педагога извиняться перед ее отпрыском. А завуч школы, по словам очевидцев, сильно сокрушалась, что об инциденте стало известно за пределами школы, и теперь к ним зачастят с проверками из министерства образования.

ОФИЦИАЛЬНО

- Сотрудниками полиции города Стерлитамака проводится проверка по сообщениям средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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